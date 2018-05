Gallipoli, l’arrivo dell’ambulanza rallentato dai lavori sulla litoranea

GALLIPOLI - Era forte, ieri pomeriggio, la preoccupazione tra coloro che commentavano la disavventura del bagnante. Se in prima battuta c’era la speranza che la vicenda avesse il lieto fine, subito dopo c’era la considerazione che la stagione balneare, ieri favorita da una giornata di sole e in mattinata con vento d’intensità anche minore, non è conciliabile con l’interruzione della litoranea. Ciò non tanto per chi si reca in spiaggia, ma proprio per le difficoltà oggettivamente frapposte dal cantiere, nella situazione attuale, al transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento.

L’autoambulanza, infatti, ha potuto superare l’interruzione, solo grazie ad un giovane intraprendente. Dietro la rete che bloccava la strada, era parcheggiato il rullo compressore utilizzato per costipare il materiale di pavimentazione. Il giovane è salito a bordo, si è reso conto che era munito di chiave e poteva essere messo in moto; lo ha fatto, e ha liberato un varco appena necessario a fare transitare l’autoambulanza (che pare abbia anche riportato qualche danno alla carrozzeria); la quale è poi ritornata sulla litoranea facendo retromarcia.

La situazione migliorerà con la riapertura della strada, ma rimarranno le difficoltà del traffico e delle auto in sosta sul primo tratto. Rimarrà anche il fatto che non è sempre facile, per il personale sanitario che magari ruota sulle autoambulanze o per lidi che cambiano nome, identificare la collocazione dei lidi stessi con la necessaria tempestività. Per questo, proprio dal personale del «118» giunge una proposta che merita sicuramente attenzione: numerare i lidi in maniera progressiva, come avviene su altri litorali italiani. (g.a.)