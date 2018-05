Commercio di fiori, scoperta evasione da 48 milioni

LECCE - Una maxi evasione fiscale da 48 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Lecce nell’ambito di un’indagine durata due anni e coordinata dalla procura. Individuata una società cipriota operante in Italia nel commercio all’ingrosso di fiori e denunciati due russi, responsabili della sede cipriota e di quella italiana. Le Fiamme gialle hanno ricorso a forme di cooperazione internazionale, in materia fiscale, con organi collaterali di Cipro, Lettonia, Olanda e Federazione Russa.

La società, con sede legale a Cipro, di fatto operava in Italia attraverso una sede secondaria a Lecce. I fiori venivano acquistati da produttori agricoli di Leverano e Taviano ed esportati in Russia a una catena commerciale.

La società leccese era formalmente preposta alle sole operazioni di raccolta e confezionamento dei fiori per la successiva spedizione in Russia; ma veniva di fatto svolta una vera e propria attività commerciale con operazioni necessarie alla conclusione di contratti con i produttori agricoli: dalla contrattazione alla determinazione del prezzo e delle restanti condizioni di vendita, fino al confezionamento e trasporto dei fiori verso la Russia.

Per nascondere i redditi così conseguiti, l’organizzazione italiana aveva interposto una società con sede negli Emirati Arabi, di fatto non operativa sul territorio nazionale e sconosciuta agli stessi produttori agricoli, cui aveva fittiziamente ricondotto le operazioni di acquisto dei fiori dai produttori locali. In tal modo la società cipriota ha omesso di registrare e dichiarare i ricavi della vendita dei fiori, quantificati, dal 2013 al 2017, in 48 milioni di euro, che sono stati invece attribuiti alla società araba, fiscalmente non soggetta a tassazione sul territorio italiano.