Nuovo attentato incendiario in Salento per comandante dei vigili

ARNESANO (LECCE) - Attentato incendiario la notte scorsa ad Arnesano dove è stata incendiata l’auto del comandante della polizia locale, Gabriele Podo, di 56 anni. Il veicolo, una Renault Megane Sw, era parcheggiato nei pressi dell’abitazione, in via Mascagni. E’ stato il genero del comandante ad accorgersi del mezzo in fiamme e a dare l’allarme.

Podo, nel tentativo di spegnere il fuoco, ha riportato sul corpo ustioni di secondo grado e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pochi i dubbi sull'origine dolosa dell’incendio. Indagano i carabinieri.

Già nello scorso febbraio al comandante era stata incendiata la sua Ford Focus station wagon. Il sindaco di Arnesano, Emanuele Solazzo, ha chiesto la convocazione di un incontro al prefetto di Lecce, Claudio Palomba.