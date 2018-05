Acquista on line i biglietti per tre giri su una Formula 1, ma è una truffa

LECCE - Si è presentato nella Questura di Lecce per denunciare un raggiro. Un 50enne leccese aveva acquistato per 318 euro da un sito di ecommerce due biglietti per effettuare tre giri a bordo di una vettura di Formula 1 presso l’autodromo di Imola.

Dopo aver concordato anche la data per coronare il sogno di salire a bordo di uno dei bolidi, aveva ricevuto comunicazioni che annullavano l’impegno, ma senza ottenere il rimborso e non riuscendo più a contattare l’azienda, anche perché il sito internet di riferimento era ormai inesistente.

L'uomo ha dunque consegnato la documentazione alla Polizia (numeri di telefono, iban, messaggi on line) che è risalita a una 49enne e a una 72enne della provincia di Bologna. Le due donne sono indagate per truffa aggravata.