Fabrizio Moro in concerto in piazza a Lecce

Sarà a Lecce il 22 agosto 2018, alle ore 21.30, in Piazza Libertini, l'unica tappa salentina del tour estivo di Fabrizio Moro, vincitore insieme a Ermal Meta, dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente”. L'evento rientra nel festival “Suoni nel Barocco”, organizzato da M&P Company srl.

Fabrizio Moro inaugurerà il suo tour con un grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e avvierà i live dal 13 luglio. Dopo il trionfo a San Remo, il brano “Non mi avete fatto niente” ha ottenuto la certificazione Oro dopo due sole settimane dal lancio.

Al singolo è seguita la pubblicazione della seconda raccolta del cantautore romano, “Parole, rumori e anni”. Diviso in due volumi, l'opera è la testimonianza di vent'anni di carriera e otto album in studio. Non mancano i successi che lo hanno reso famoso al grande pubblico, come il brano “Pensa”, dedicato alle vittime delle mafie e presentato all'edizione 57 del Festival di San Remo, e per il quale si è aggiudicato sia il primo posto per le Nuove proposte che il Premio della critica “Mia Martini”. Presente nella raccolta anche “Eppure mi hai cambiato la vita”, che gli è valso il terzo posto al festival l'anno successivo. Fabrizio ha deciso di includere anche i brani scritti per Elodie, “Un'altra vita” e per Emma Marrone, “Sono solo parole” incisi da lui per la prima volta per questa occasione esclusiva.

I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro a Lecce, dal prezzo unico di 30€, sono in prevendita on line e nei punti vendita autorizzati dei circuiti ticketone.it e ciaotickets.com.