Gli agenti del commissariato di Nardò hanno individuato e denunciato i presunti responsabili di un’aggressione avvenuta la sera del 30 aprile scorso per strada nel cuore del borgo antico, ai danni di un 18enne del posto picchiato da un branco di ragazzi e lasciato dolorante per terra. Si tratta di tre giovani neretini, due di 18 anni e uno di 19 già noti alle forze di polizia per alcuni episodi analoghi verificatisi oltre un anno fa. Anche in quel caso la giovane vittima era stata aggredita selvaggiamente senza alcun apparente motivo, mentre era in compagnia di amici.

L’altra sera, il giovane preso di mira è stato prima insultato e poi picchiato con schiaffi e pugni al volto e, una volta a terra, con calci sul corpo e sulla testa. Gli aggressori erano poi fuggiti nelle stradine laterali mentre il giovane, soccorso, veniva portato in ambulanza in ospedale dove veniva medicato per trauma facciale e alla nuca, frattura di un dente, trauma all’emitorace di sinistra e poi dimesso con prognosi di 10 giorni. Nonostante la giovane vittima non fosse riuscita a fornire indicazioni utili sui suoi assalitori, i poliziotti sono riusciti ad identificare i presunti responsabili che sono stati denunciati per rissa aggravata e lesioni in concorso. Essendo recidivi gli investigatori inoltreranno all’Autorità giudiziaria la richiesta di ulteriori provvedimenti.