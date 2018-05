Esplode petardo raccolto da terra, ferito operatore ecologico

GALLIPOLI (LECCE) - Un operatore ecologico in servizio a Gallipoli è rimasto ferito questa mattina dall’esplosione di un grosso petardo rinvenuto mentre stava spazzando in via Cagliari, angolo via Savona.

L’uomo, un 45enne del posto, accortosi della presenza in una zona di verde pubblico del petardo, confezionato artigianalmente e simile ad un razzo per le segnalazioni in mare, lo ha raccolto tirando incautamente la linguetta e provocando così l’esplosione che lo ha colpito agli arti inferiori.

L’uomo ha riportato una ferita alla caviglia di un piede, che gli è stata medicata con una prognosi di 15 giorni, dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli. Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato secondo cui il petardo sarebbe stato gettato via volutamente da qualcuno per via di un difetto di fabbricazione.