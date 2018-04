Sciopero treni Francia, a Lourdes in bus

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 2 APR - Una comitiva di 560 pellegrini circa proveniente da Verona e diretta a Lourdes è stata trasbordata dal treno, in sosta allo scalo internazionale di Ventimiglia, a tredici pullman (tre dei quali attrezzati per accogliere disabili), in seguito allo sciopero decretato dalle ferrovie francesi. Il convoglio è partito dal Veneto a mezzanotte e trenta circa ed è giunto verso le 7 alla stazione di confine. Alle operazioni di trasbordo partecipano la protezione civile con le pubbliche assistenze. Centosettanta pellegrini sono "allettati" e le procedure di trasferimento, quindi, sono complesse. Per trasportare tutto il materiale sanitario, sono sopraggiunti anche due camion e un rimorchio. Il pellegrinaggio è stato organizzato dalla "Unitalsi" sezione Triveneta che ha ricevuto notizia dello sciopero un paio di giorni fa. A quel punto non restavano che due soluzioni: o annullare il pellegrinaggio oppure correre ai ripari. Organizzatori e malati hanno optato per questa seconda ipotesi.