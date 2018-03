Alt danneggiamenti a treni in Lombardia

MILANO, 25 MAR - Altri tre convogli di Trenord sono stati oggetto di vandalismo in Lombardia ieri dopo che un treno erano stato colpito nei pressi della stazione Greco-Pirelli di Milano da sassate che avevano anche causato il ferimento di un macchinista mentre un altro treno era stato danneggiato, ancora non è chiaro se da una sassata o, più probabilmente, con un martelletto da qualcuno che ha forzato la cabina di guida di coda, deserta perché il conducente era in quella di testa. Dopo questi due episodi, infatti, sempre ieri, il treno 10783 partito da Milano Garibaldi per Bergamo, via Carnate, è stato preso di mira dai vandali che, utilizzando il martelletto in dotazione per le emergenze hanno infranto nove finestrini. Danneggiamenti anche ai danni il convoglio Albairate-Saronno delle 20 e 08 e per quello delle 23,25 diretto da Milano ad Alessandria. Il macchinista colpito a Greco, di trent'anni, è stato trasportato all'ospedale Niguarda ma non è i condizioni gravi. Sugli episodi indagano gli agenti della Polfer.