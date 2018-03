Domani scuole chiuse a Livorno per vento

LIVORNO, 20 MAR - Domani scuole chiuse di ogni ordine e grado a Livorno in seguito all'allerta arancione emessa dalla sala operativa regionale per vento forte. Lo comunica in una nota il Comune che sottolinea come l'ordinanza di chiusura valga anche per i parchi pubblici cittadini i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili. Una perturbazione in arrivo sull'Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Al suo seguito è previsto l'ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese.