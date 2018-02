Longarini non si presenta da pm Milano

AOSTA, 27 FEB - Invitato a presentarsi in procura a Milano poco prima della scadenza dei termini delle indagini, l'ex procuratore facente funzioni di Aosta Pasquale Longarini - indagato per induzione indebita e favoreggiamento - nelle scorse settimane ha scelto di non comparire davanti al magistrato e quindi di non rendere interrogatorio. Secondo quanto si è appreso, la scelta è dettata dalla volontà di attendere la chiusura dell'inchiesta in modo da poter avere accesso agli atti d'indagine. Intanto è previsto che prenderà servizio la prossima settimana al tribunale di Imperia come giudice. Un mese fa, infatti, il Csm ha disposto il suo reintegro, accogliendo la richiesta della difesa (guidata dagli avvocati Anna Chiusano e Claudio Soro). Alla base delle indagini della procura meneghina c'è un presunto scambio di favori con l'amico imprenditore Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio valdostano e indagato per induzione indebita. Entrambi erano finiti ai domiciliari il 30 gennaio 2017 (revocati poi a fine marzo).