Calcio: mostra "Napoli del Mito" al Mann fino all'11 marzo

NAPOLI, 28 FEB - La Mostra "Napoli del Mito" sulla storia del club azzurro allestita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stata prorogata fino al prossimo 11 marzo. Dopo il notevolissimo afflusso di pubblico, informa il Calcio Napoli in una nota, che nello scorso fine settimana ha visto centinaia di persone in fila per visitare la mostra, il club azzurro annuncia il prolungamento dell'esposizione che consente di ripercorrere i momenti più belli e suggestivi dell'epopea azzurra attraverso le immagini, i campioni, i trofei e le sequenze più emozionanti di oltre 90 anni di storia. Per celebrare la proroga della mostra, il Napoli dedica una promozione speciale "2x1" a coloro che vorranno assistere in coppia alla mostra esposta al Museo Archeologico: dal 1 marzo, tutti coloro che si presenteranno in coppia, acquistando un solo tagliando (biglietto intero 10 euro) ne riceveranno uno in omaggio. La promozione è valida dal lunedì al venerdì. (ANSA).