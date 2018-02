G8: confiscato Salaria Sport Village ad Anemone

ROMA, 27 FEB - Il tribunale di Roma, sezione di misure di prevenzione, ha disposto la confisca del complesso Salaria Sport Village, per un valore complessivo di 70 milioni di euro. Il Salaria Village, già posto sotto sequestro, fa capo alla Società Sportiva Roma Srl riconducibile all'imprenditore Diego Anemone, condannato nei giorni scorsi a 6 anni nell'ambito del processo sugli appalti G8. La confisca, in base a quanto si apprende, è stata disposta perché si ritiene che il complesso sia stato acquistato e costruito con il provento di specifici reati. Nel processo per il G8 della Maddalena sono stati condannati anche l'ex presidente delle Opere pubbliche, Angelo Balducci (6 anni e mezzo), a 4 anni l'ex generale della Gdf, Francesco Pittorru, a 4 anni e mezzo l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis. Assolto, invece, l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso.