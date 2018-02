Sicurezza: firmato patto per Sardegna

ROMA, 27 FEB - È stato firmato al Viminale alla presenza del ministro Marco Minniti, l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il ministero dell'Interno e la Regione autonoma Sardegna. Il documento, che prevede una sempre più efficace collaborazione tra le Polizie locali e le forze di polizia per la gestione della sicurezza urbana, è stato firmato dalla prefetta di Cagliari Tiziana Giovanna Costantino e dal governatore Francesco Pigliaru. L'accordo attua le "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata" approvate nella Stato-Regioni del 24 gennaio con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio, elevando i livelli di sicurezza e contrastando le situazioni di illegalità, nell'intento di favorire l'inclusione sociale, l'integrazione dei migranti regolari e dei richiedenti asilo, nonché di promuovere la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.