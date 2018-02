Consegnate 2.661 casette in 40 Comuni

ROMA, 27 FEB - Sono 2.661 le casette consegnate ad oggi in 40 comuni delle zone terremotate del centro Italia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che sono stati completati i lavori in 144 aree mentre sono ancora in corso le opere di realizzazione della Soluzioni abitative d'emergenza in 62 arre. In particolare, sono state consegnate 1.173 casette nelle Marche, 738 nel Lazio, 581 in Umbria e 169 in Abruzzo. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni, sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 49 comuni che ne hanno fatto richiesta, comprensive dei successivi ordinativi espressi dalle regioni Marche (124 unità) e Abruzzo (60 unità). In totale, il Lazio ha ordinato 826 Sae per sei comuni, l'Umbria 759 per tre comuni, la Regione Marche 1.963 per 28 comuni e l'Abruzzo 298 per 12 comuni.