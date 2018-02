Coppa Italia: Lazio favorita sul Milan

ROMA, 27 FEB - Dopo lo 0-0 di San Siro, Lazio e Milan promettono spettacolo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani sera. I quotisti Snai disegnano un pronostico abbastanza equilibrato in chiave qualificazione, dando comunque la Lazio in vantaggio: l'approdo dei biancocelesti in finale è a 1,70, il passaggio rossonero è a 2,05. Quanto al pronostico secco sulla partita, ancora Lazio avanti: il segno «1» si gioca a 1,87, il blitz di Gattuso è lontano a 4,25, ma con l'appiglio della «X» (che potrebbe piacere al Milan, purché non sia un altro 0-0, che porterebbe ai supplementari) offerta a 3,55.