Operaio travolto da ruspa, morto

UDINE, 27 FEB - Un operaio, di 54 anni, residente in provincia di Treviso, è deceduto questa mattina in un infortunio sul lavoro. E' accaduto a Bicinicco (Udine), intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, per cause ancora in corso di accertamento sarebbe stato travolto da una ruspa sul piazzale di un'azienda che produce pannelli truciolari. L'uomo è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti anche il pm di turno, Letizia Puppa, e gli operatori dell'azienda sanitaria. (ANSA).