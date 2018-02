Neve nelle Marche e temperature sotto 0

ANCONA, 27 FEB - Seconda giornata sotto la neve nelle Marche. Nevicate intense ad Ancona, Pesaro, Civitanova Marche e in generale lungo la costa. Non ci sono problemi di viabilità, a parte in alcuni centri abitati e lungo le strade in pendenza. La Protezione civile regionale prevede per oggi la caduta di ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi un po' ovunque. Domani non sono previste nevicate ma le temperature saranno molto basse con rischio di ghiaccio sulla rete viaria e lungo le vie pedonali. L'azienda di trasporto locale Conerobus ha impiegato tutto il personale e i mezzi disponibili. Alcuni bus sono stati dotati della terza catena sulla ruota anteriore destra, per evitare sbandamenti in frenata lungo le discese. La maggior parte dei mezzi poi sta viaggiando con un secondo autista a bordo per assicurare un servizio continuato, senza pause. Grande impegno della Croce Gialla che sta consegnando farmaci per urgenze a persone in difficoltà isolate dalla neve.