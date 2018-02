Maltempo: politici Parigi dormono all'addiaccio con clochard

PARIGI, 27 FEB - Ora basta. Una cinquantina di rappresentanti dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, hanno deciso di dormire all'addiaccio per mobilitare l'opinione pubblica sul destino di clochard e senzatetto in questi giorni alle prese con la morsa di gelo polare che stringe la Francia. "Sapere che degli individui vivono e dormono fuori non è più sopportabile, adesso basta. Per questo chiediamo la confisca di alloggi vuoti. Non si tratta di dire è colpa di questo o di quell'altro, è un fallimento collettivo e dobbiamo mobilitarci insieme per porre fine a un situazione inumana", afferma la vicesindaca di Estampes, Mama Sy, che ha promosso l'iniziativa. Di ogni orizzonte politico, i rappresentanti locali si sono dati appuntamento domani sera alla Gare d'Austerlitz, tra il 5/o e il 13/ arrondissement di Parigi, per dormire fuori insieme a chi una dimora non ce l'ha.