Tajani a Welt, vorrei restare presidente del Parlamento Ue

BERLINO, 27 FEB - "Io vorrei restare presidente del Parlamento europeo, è importante per l'Italia". Lo dice il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in un'intervista alla Welt pubblicata stamani, rispondendo a una domanda sulla proposta di Silvio Berlusconi di diventare primo ministro nel caso di una vittoria dell'alleanza di destra. Tajani afferma di esserne "onorato" ma aggiunge di fare "tutto per lavorare ancora nell'interesse dell'Europa".