Scuole chiuse per neve nel Sassarese

SASSARI, 27 FEB - L'allerta meteo è scattato anche nella provincia di Sassari e in particolare nel Goceano che questa mattina si è risvegliato sotto una coltre di neve. In otto Comuni i sindaci sono intervenuti con ordinanze con cui hanno chiuso le scuole. I primi cittadini invitano anche i cittadini a non uscire dalle abitazioni in caso di forti nevicate, a non sostare vicino a edifici pericolanti e alberi e a usare l'auto solo in caso di necessità. I comuni che per oggi hanno adottato le ordinanze di chiusura delle scuole sono Anela, Bono, Bultei, Burgos, Illorai, Nulvi, Ozieri e Pattada.