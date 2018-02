Nevica a Napoli, disagi per circolazione, stop bus e scuole

ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Un'abbondante nevicata su Napoli sta provocando pesanti disagi. Chiuse questa mattina le scuole, niente autobus in circolazione, traffico bloccato nell'aeroporto di Capodichino. La Protezione civile del Comune chiede alla cittadinanza di effettuare spostamenti solo se strettamente necessari. Forti rallentamenti si registrano lungo le strade di accesso alla città, in particolare sulla Salerno-Napoli e sulla Tangenziale. La circolazione degli autobus è stata sospesa "per ragioni di sicurezza". Lo annuncia l'Anm (Azienda napoletana mobilità) che ha adottato il provvedimento "a causa delle condizioni meteorologiche avverse" . Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Nell'aeroporto di Capodichino traffico bloccato dalle 6,30 alle 8 mentre successivamente è stata disposta la chiusura della pista con la cancellazione di molti voli.(ANSA).