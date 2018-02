Mosca, bombe miliziani impediscono di lasciare Ghuta

MOSCA, 27 FEB - Proiettili di mortaio sparati dai miliziani sul corridoio umanitario di al-Wafidin impediscono ai civili di lasciare Ghuta est: lo sostiene il generale russo Viktor Pankov, a capo del gruppo di controllo della Terza area di de-escalation. "Il passaggio umanitario - afferma il generale russo - è stato aperto alle 9 del mattino del 27 febbraio in modo che i civili potessero lasciare la zona. Ma i miliziani hanno iniziato un intenso fuoco e non un solo civile è andato via".