Moratti: 3 pagine necrologi sul Corriere

MILANO, 27 FEB - Ci sono quelli dei famigliari, dalla moglie Letizia ai figli e ai nipoti, degli amici di sempre e di chi ha imparato a rispettarne serietà e competenze sul lavoro. Occupano tre pagine del Corriere della Sera i necrologi per la morte di Gian Marco Moratti, scomparso ieri a 81 anni. Un vero e proprio tributo d'affetto da parte della Milano che conta, e non solo, che questa mattina si è ritrovata nella Chiesa di San Carlo al Corso per i funerali. Poi la salma raggiungerà San Patrignano, la comunità di cui è stato uno dei principali finanziatori, per essere seppellita. Commovente il necrologio della moglie Letizia: "Il nostro amore non conosce i limiti del tempo e dello spazio. Siamo stati e saremo sempre uniti. Sei stato la mia vita e so che dal cielo continuerai a vegliare su di me e a proteggermi". Il quotidiano, in una nota, fa sapere che non è stato possibile dare spazio a tutti i messaggi di cordoglio - ben 450 quelli comparsi -. Gli altri ricevuti saranno pubblicati domani.