Nevica ancora nel Barese, allerta strade

BARI, 27 FEB - Improvviso peggioramento delle condizioni meteo stamani a Bari e nell'hinterland dove nevica in modo insistente: per questo si è insediato presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura il comitato della viabilità. Il comitato dovrà decidere se prendere provvedimenti sulla viabilità autostradale e sulle strade statali e provinciali, a cominciare dalla statale 96 nel tratto che da Toritto porta a Gravina in Puglia e ad Altamura dove la neve cade in modo più insistente. Al momento non si registrano problemi alla viabilità, anche perché la notte scorsa le strade delle zone maggiormente colpite dalle nevicate sono state salate per due volte e sono pronti per entrare in funzione i mezzi spalaneve. In Puglia oggi sono chiuse le scuole a Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Minervino Murge, Spinazzola, Martina Franca, San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo.