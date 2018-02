Gerusalemme:ancora chiuso Santo Sepolcro

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 FEB - Per il terzo giorno consecutivo, anche questa mattina il Santo Sepolcro a Gerusalemme è chiuso alle visite dei fedeli. Lo confermano fonti religiose. Il portone di accesso è stato sbarrato domenica scorsa alle 11 (ora locale) quando i capi delle Chiese cristiane della città (greco ortodossa, armena e cattolica) hanno annunciato l'inedita protesta contro una nuova iniziativa di legge israeliana (ora bloccata in parlamento) e l'imposizione di tasse sulle proprietà ecclesiastiche da parte del comune di Gerusalemme. In questi giorni fedeli e pellegrini giunti da tutto il mondo non potendo accedere al luogo sacro hanno pregato - come indicano molte foto - appoggiati al portone o ai battenti. Il Santo Sepolcro è di norma particolarmente affollato nel periodo quaresimale che precede la Pasqua. Al momento non si sa quando e come - hanno detto l'altro giorno i capi delle Chiese - il luogo sarà riaperto.