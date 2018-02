Elezioni: Berlusconi, Tajani premier? Manca solo suo ok

ROMA, 27 FEB - "Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione". Silvio Berlusconi ai microfoni di '6 su Radio 1' conferma il nome di Tajani come candidato premier. "Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente perché l'Italia oggi non conta più niente in Europa e nel mondo. Con lui conterebbe moltissimo perché è il Presidente dell'istituzione europea eletta direttamente dai cittadini europei, quindi la più importante, ed è considerato da tutti come il miglior presidente che ci sia mai stato".