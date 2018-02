Maltempo: temperature rigide in E-R

BOLOGNA, 27 FEB - Un po' di sole, anche se pallido, questa mattina su Bologna, ma la temperatura rimane decisamente rigida: verso le 9 il termometro segnava -6 gradi, percepiti -9. La società Autostrade segnala neve o nevischio sul tratto romagnolo dell'A14, mentre alla stazione centrale del capoluogo emiliano i tabelloni indicano ritardi fino a un'ora, in arrivo o partenza, per alcuni treni Alta velocità. Nessuna criticità particolare all'aeroporto 'Guglielmo Marconi'. In molte località della regione le scuole sono rimaste chiuse anche oggi a scopo precauzionale e i sindaci hanno invitato i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti. Numerosi i disagi per gli automobilisti, per tratti ghiacciati segnalati su varie arterie dell'Emilia-Romagna: spazzaneve e spargisale in azione anche nella notte, ma non sono mancati i mezzi intraversati sulle strade, a complicare la già difficile viabilità. Preoccupazione in Valmarecchia, nel Riminese, dove gli abitanti temono il bis dello storico 'nevone' di sei anni fa.