Corea Sud: procura chiede 30 anni per Park

PECHINO, 27 FEB - La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 30 anni di carcere a carico dell'ex presidente della Repubblica sudcoreana Park Geun-hye, nell'ambito del processo in corso a Seul in cui è l'imputata di maggior peso e che volge alle battute finali, almeno nel primo grado di giudizio. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, ricordando che nei suoi confronti ad aprile, il mese dopo la chiusura della procedura d'impeachment, erano stati formulati 18 capi d'imputazione per reati come corruzione, abuso di potere e rivelazione di segreti di Stato.