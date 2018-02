Poste: Del Fante, piano al 2022 per grande salto in avanti

MILANO, 27 FEB - "I graduali progressi che ciascuno dei nostri segmenti realizzerà determineranno il grande salto in avanti che farà Poste Italiane". L'A.d. Matteo Del Fante presenta così il piano strategico quinquennale 'Deliver 2022', che presenterà oggi alla comunità finanziaria con il primo 'Capital Markets Day' dell'azienda a Piazza Affari. "Questo piano - sottolinea - si basa su ipotesi prudenti con un rischio di esecuzione limitato". I ricavi "aumenteranno in maniera costante per tutta la durata del piano ma il vero impatto si vedrà sull'Ebit e sull'utile netto", visti in crescita media annua rispettivamente del 10% e del 13%. Questo, indica Del Fante, "grazie ai miglioramenti dei ricavi e dell'operatività e soprattutto con il contributo di tutti i nostri segmenti di business"; "I dividendi aumenteranno durante il periodo di operatività del piano in linea con l'aumento della redditività del gruppo". (ANSA).