Lopez, lo 0-5 pesa ma mentalità è giusta

CAGLIARI, 27 FEB - Lopez giù per la sconfitta, ma non tutto è da buttare via. "Bene il primo tempo - ha detto il tecnico del Cagliari - ho visto cose positive: mi è piaciuto come siamo andati a prendere il Napoli. Certo poi dispiace perdere cinque a zero. Ma ora è importante ricompattarsi per la partita con il Genoa". Un risultato pesante: si è inceppato qualcosa? "Noi abbiamo cercato di fare la partita - ha spiegato - sarei stato più preoccupato se avessi preso cinque gol stando soltanto dietro. La squadra non ha solo subito: la mentalità deve essere questa. C'è una salvezza da raggiungere". La sostituzione di Han. "Ha avuto un problema- ha detto- io stavo facendo altre considerazioni".