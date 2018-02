De Siervo,Sky sposta fatturato da calcio

BARCELLONA, 26 FEB - "Il problema di Sky è che ha spostato il fatturato dal calcio su altri prodotti meno sentiti dall'abbonato". Così l'ad di Infront, Luigi De Siervo, l'advisor che affianca la Serie A nella vendita dei diritti tv. "Su un valore ipotetico di 40 euro, loro raccontano che 21 sono per il pacchetto basic e 19 per il calcio, quando in realtà il cliente ne spenderebbe anche 30, 32 o 35 solo per il calcio", ha detto De Siervo. "Il tentativo di questa operazione è riportare il calcio al centro e raccontare il valore che gli abbonati gli riconoscono - ha spiegato l'ad di Infront -. Negli ultimi anni Sky ha gonfiato la sovrastruttura editoriale delle piattaforme e comprando canali ha aumentato i costi fissi", ha aggiunto il manager secondo cui "ci sono soggetti come Amazon che sono interessati al nostro calcio ma non vogliono aprire struttura editoriale e chiedono un prodotto finito".