Ragazza pakistana, schiacciata da auto

MACERATA, 26 FEB - Sarebbe stata causata da un trauma da schiacciamento dovuto all'investimento da parte di un'auto e non a eventuali percosse subite la morte della 19enne pakistana Azka Riaz a Trodica di Morrovalle (Macerata) il 24 febbraio. Lo ha riferito l'avv. Francesco Giorgio Laganà difensore del padre di lei, Muhammad Riaz, 43 anni, ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'udienza di convalida si terrà mercoledì 28 febbraio. Gli inquirenti sospettano che l'uomo, già denunciato per maltrattamenti in famiglia in un procedimento nel quale la ragazza avrebbe dovuto testimoniare, sia stato il responsabile del decesso della giovane che sarebbe stata investita dall'auto quando era già morta o agonizzante. Dopo l'autopsia eseguita oggi dal medico legale Roberto Scendoni, l'avvocato sostiene che le tumefazioni riscontrate "non sono tali da far supporre che fosse stata ridotta in fin di vita o tramortita prima dell'incidente". Indagato per omicidio colposo il conducente dell'auto.