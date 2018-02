Cade dalla seggiovia ferma per il vento

BOLZANO, 26 FEB - Caduto da un'altezza di sette metri, dalla seggiovia ferma per il forte vento, un giovane di Fiè allo Sciliar è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bolzano. L'incidente è avvenuto all'impianto di risalita "Punta d'oro", sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il ferito è stato soccorso dal personale del Pelikan 1 dell'elisoccorso che si trovava in zona, ma aveva già due pazienti a bordo. E' stato quindi trasportato all'ospedale di Bolzano da un secondo elicottero: le condizioni del giovane sono gravi, ma non è in pericolo di vita.