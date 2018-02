Maltempo, in 25 in ospedale a Perugia

PERUGIA, 26 FEB - Sono stati 25 gli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale di Perugia nel primo giorno di neve, per conseguenze dirette delle condizioni climatiche, "con 11 ricoveri nella struttura di Ortopedia", come specifica il dottor Paolo Groff. Il neo-direttore del Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia precisa inoltre che "nella maggioranza dei casi si è trattato di traumi agli arti superiori e inferiori di persone anziane, mentre gli altri 14 accessi si sono risolti con medicazioni per traumi meno impegnativi". Una nota dell'azienda ospedaliera di Perugia precisa infine che le temperature rigide hanno anche influito nell'accrescere del 10/15 per cento il numero ricoveri, che hanno riguardato pazienti affetti da malattie dell'apparato respiratorio.