Cadono pezzi da cavalcavia, chiuso

PADOVA, 26 FEB - Un cavalcavia sopra al quale transitano l'autostrada A4 e la linea ferroviaria è stato chiuso precauzionalmente al traffico oggi a Padova, nella parte sottostante adibita al traffico locale, dopo che dalle travature del manufatto erano cadute alcune parti di cemento. L'ispezione dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'autostrada e di Rete Ferroviaria Italiana, ha consentito di accertare che si trattava di parti scrostate superficiali, e non c'era alcun allarme sulla tenuta statica del cavalcavia. Le squadre dei pompieri hanno rimosso con un'autoscala tutte le parti scrostate o in procinto di cadere, procedendo poi ad una accurata ispezione della struttura. Per motivi precauzionali è stata decisa la chiusura temporanea del tunnel al traffico veicolare. La prossima notte personale di Rfi effettuerà un controllo della sommità del soffitto del cavalcavia, nella parte di transito della linea ferrata per la rimozione di eventuali parti superficiali pericolanti.