Pilone crollato Venezia,tecnici a lavoro

VENEZIA, 26 FEB - Controlli e verifiche sul ripristino della rete tranviaria sono stati svolti dai tecnici del Comune sul Ponte della Libertà a Venezia, dopo i danneggiamenti agli impianti causati ieri dalla caduta di un portale della segnaletica stradale, abbattuto dal forte vento. Oggi un nuovo intervento è stato eseguito in Via della Libertà, l'arteria che dal cavalcavia di Mestre porta all'imbocco del Ponte, dove i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza un altro cartello che appariva pericolante. Dalla serata di ieri la viabilità sul Ponte della Libertà è stata ripristinata in entrambe le direzioni. Il tram per Venezia viene sostituito con autobus, fino al termine delle verifiche di sicurezza.