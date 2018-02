Maltempo: neve in Costa Azzurra, imbiancate Nizza e Cannes

PARIGI, 26 FEB - La neve è caduta oggi anche in Costa Azzurra, nel sud della Francia, un episodio rarissimo. Nizza, Cannes e Antibes erano imbiancate già dal mattino. I dipartimenti di Var, Alpes-Maritimes e Alpes-de-Haute-Provence sono in allerta per neve e ghiaccio fino alle 22, ha annunciato Meteo France, l'agenzia meteorologica nazionale. A causa delle difficili condizioni meteo, l'aeroporto di Nizza ha registrato annullamenti e ritardi. La neve caduta da questa mattina nel sud della Francia ha raggiunto un livello di 2 centimetri nella zona litoranea e tra i 2 e i 5 centimetri nell'entroterra. In alcune zone intorno a Grasse, la coltre bianca ha toccato i 12 centimetri. Niente neve a Parigi, invece, dove c'è stata una giornata di sole intenso, cielo terso e temperature ritenute 'polari' per la capitale tanto da indurre i media a battezzare la perturbazione 'Moscou-Paris', 'Mosca-Parigi'.