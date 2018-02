Maltempo, interdetta viabilità al porto

ANCONA, 26 FEB - A causa delle nevicate che stanno flagellando le Marche in queste ore, è stata interdetta la viabilità di automobili e mezzi pesanti al porto di Ancona dove è attivo il piano neve. Lo ha deciso con un'ordinanza l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, sulla base delle decisioni del Comitato operativo viabilità della Prefettura. La misura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sull'autostrada vige il 'codice rosso' con inibizione alla viabilità per i mezzi pesanti, compresi quelli per cui è prevista una deroga. I Tir sbarcati sono stoccati nelle aree polmone previste dal piano d'emergenza. Per i passeggeri sono disponibili sale riscaldate del terminal e dell'ex stazione passeggeri. La Guardia Costiera ha chiesto ai porti di non far partire i traghetti verso Ancona: quelli in arrivo dovranno tenere a bordo i Tir. Sono sospese le attività di carico e scarico di container nella nuova darsena.