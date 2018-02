Con mano sotto ruspa,rischio amputazione

CAGLIARI, 26 FEB - Incidente sul lavoro questa mattina nel quartiere di Genneruxi a Cagliari, durante i lavori per la posa della fibra ottica, che in queste settimane stanno interessando diverse zone della città. Un operaio di 66 anni rischia di perdere una mano: l'arto, infatti, è finito sotto una piccola ruspa utilizzata per gli scavi. E' accaduto in via Berna poco prima delle 13. Forse a causa di un errore di manovra, oppure per un guasto, il macchinario si è ribaltato e il braccio dell'operaio è rimasto schiacciato, compromettendo la mano. I colleghi lo hanno subito soccorso, poi sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Marino, dove i medici stanno ora cercando di salvargli l'arto.