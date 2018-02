Maroni contro foto senza 'Prima il nord'

MILANO, 26 FEB - Un candidato della Lega coordinatore del partito in Puglia, Rossano Sasso, che cancella da una foto del corteo di sabato scorso a Milano una bandiera con la scritta 'Prima il Nord' ha fatto inalberare il governatore della Lombardia Roberto Maroni. "La gloriosa storia della Lega Nord non può finire così e non finirà" ha tuonato sui social ritwittando un messaggio del suo assessore Gianni Fava (che era candidato contro Matteo Salvini a segretario del Carroccio) in cui posta la foto prima e dopo il ritocco con link a Repubblica Bari. "Se si permette a qualche saltafossi dell'ultima ora di rappresentare il movimento annientandone l'essenza politica - ha scritto su Facebook Fava -, allora la cosa diventa ancor più pericolosa. Io continuerò a dire: Prima il Nord! Io però come tutti sanno non devo chiedere scusa. Io no!".