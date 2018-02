Freddo in Puglia, neve litorale Barletta

BARI, 26 FEB - Imbiancato anche il litorale di ponente di Barletta, in Puglia dove l'allerta, per vento e neve, - informa la Protezione civile regionale - è 'gialla' e per oggi "sono previste nevicate fino a quote di pianura sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo moderati". Le temperature sono in sensibile diminuzione e ci sono venti forti dai quadranti settentrionali. Per domani martedì 27 febbraio, sono previste ancora nevicate sulla Puglia centro-settentrionale e sul Gargano. Le temperature resteranno ancora molto basse, mentre i venti saranno solo localmente forti dai quadranti settentrionale e mediamente in attenuazione. Sono in atto precipitazioni nevose su buona parte della Puglia centro-settentrionale, con apporti nevosi da deboli a puntualmente moderati, le temperature sono in sensibile calo sull'intero territorio regionale. Sono stati aperti Coordinamenti Operati Comunali (Coc) nelle province di Foggia, Bat, Bari e Taranto per la gestione dell'evento emergenza neve.