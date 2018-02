Lotti, ora calcio riparta da zero

FIRENZE, 26 FEB - "E' il momento di sfruttare questo tempo che la Figc e la Lega hanno per ripartire veramente da zero: l'abbiamo detto mille volte, ora credo sia il momento di passare dalle parole ai fatti e mi auguro che si possa fare". Lo ha detto Luca Lotti, ministro dello Sport, rispondendo a una domanda sull'avvio dello stage azzurro oggi a Coverciano. "Un in bocca al lupo - ha aggiunto - va più per questa parte che, forse, per il ritiro dei nostri ragazzi, che essendo allenati sanno cosa devono fare". L'augurio di Lotti, che ha parlato a margine della firma di un accordo fra Csi Toscana e Istituto degli Innocenti oggi a Firenze, "vale sempre, vale per la nazionale, vale per tutti i nostri atleti impegnati. Mi auguro che da qui si possa anche nella nazionale di calcio ripartire per guardare al futuro con una speranza migliore".