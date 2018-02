Troppi ammalati, stop Funicolare Napoli

NAPOLI, 26 FEB - Troppi dipendenti sono ammalati e così la Funicolare di Mergellina, a Napoli, chiude al pubblico. Per lo stesso motivo, alla Funicolare centrale restano chiuse le stazioni intermedie mentre si effettuano solo le corse dirette. Secondo quanto si apprende da fonti Anm, l'Azienda napoletana mobilità che gestisce il servizio, non c'è personale in turno nè reperibile.