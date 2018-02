Elezioni: pescatori Alghero, non votiamo

ALGHERO, 26 FEB - Da anni cerchiamo di far capire inutilmente a tutta la classe politica che le normative vigenti puniscono pesantemente le marinerie, ma dato che il nostro grido di dolore è rimasto inascoltato non andremo a votare". Con questa motivazione una delegazione di pescatori algheresi, guidati dal presidente del Consorzio Banchina Millelire, Giovanni Delrio, si sono presentati questa mattina nella sede del Comune e hanno riconsegnato le schede elettorali. Gli autori della protesta, avallata ieri sera da oltre cinquanta operatori al termine di un'infuocata assemblea a porte chiuse, sono stati accolti dal vicesindaco Raimondo Cacciotto e dall'assessora dell'Attività produttive Ornella Piras. Tra i nodi da sciogliere ci sono il fermo biologico per la pesca dei ricci e dell'aragosta, l'abusivismo e le misure di contrasto, la pesca a strascico sui bassi fondali che distrugge il patrimonio ittico, le quote del tonno, l'esigenza di controlli più adeguati.