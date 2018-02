Merkel, non c'è posto in Germania per gli antisemiti

BERLINO, 26 FEB - "L'antisemitismo in questo paese non ha nulla da cercare". Lo ha detto Angela Merkel al congresso della Cdu a Berlino. "E gli antisemiti che non lo hanno capito come coloro che seminano odio contro gli stranieri, e gli estremisti di destra e sinistra pronti alla violenza: tutti questi incontreranno la nostra ferma resistenza", ha aggiunto.