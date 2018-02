Treno deragliato,20 istanze parti civili

MILANO, 26 FEB - Sono una ventina al momento le richieste di essere parti civile presentate dai passeggeri, feriti e non, a bordo del treno che partito da Cremona è deragliato all'alba dello scorso 25 gennaio vicino a Pioltello, incidente nel quale sono morte tre donne. Ma di queste alcune rischiano di non andare a buon fine. Da quanto è stato segnalato per i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che coordinano le indagini assieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, alcune delle istanze, in particolare quelle di 5 viaggiatori che hanno conferito direttamente il mandato al Codacons, rischiano di non vedere accolta la propria domanda in quanto non sarebbe regolare. E questo perché a parere degli inquirenti dovrebbero nominare un proprio avvocato per poter chiedere di essere risarciti per i danni subiti e non dare l'incarico, via modulo pre-stampato, eleggendo domicilio presso l'ufficio legale nazionale dell'associazione dei consumatori. Il Codacons, invece, può costituirsi in proprio.