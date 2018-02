Commissione per cause pilone crollato

VENEZIA, 26 FEB - Una commissione interna di verifica è stata nominata questa mattina dal direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi per risalire alle cause che hanno portato al crollo del pilone, ieri, sul Ponte della Libertà a Venezia. Sarà composta dallo stesso direttore, dal direttore tecnico della società, Giuseppe Franco e dal professore Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università di Padova. I componenti della commissione avranno il compito di risalire alle cause che hanno portato al crollo del pilone sul Ponte della Libertà e fare il punto statico su altre strutture simili presenti sempre sul Ponte. In seguito al crollo Venezia è rimasta isolata dalla terraferma (l'unico mezzo collegamento è stato il treno)) per otto ore. (ANSA).