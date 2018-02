Berlusconi, Milan giochi con due punte

ROMA, 26 FEB - 'Voglio molto bene a Rino Gattuso' ma 'Ho un dissenso con lui sul modulo di gioco e non sono riuscito a convincerlo che il Milan per vincere deve giocare con due punte e dietro una mezzala alla Kakà". Silvio Berlusconi, intervenendo a RTL 102.5, insiste sul proprio credo tattico. "Ha dentro quella volontà di affermazione, di scendere in campo per giocare bene, per vincere convincendo, che era poi la missione che gli avevo dato di far entrare nel cuore e nella mente dei ragazzi del Milan e lui porta avanti benissimo quello che è stato un fondamentale per le affermazioni che il Milan ha avuto in tutti gli anni della mia presidenza. Abbiamo in casa punte, anche perché, come si vede, i giovani che provengono dal vivaio funzionano bene, abbiamo una seconda punta straordinaria ed eccezionale che si chiama Suso - sottolinea - Quando gli indirizzano il pallone è capace di scartare avversari ma se viene relegato ad ala si trova lontano dall'area e non può mettere in pratica il suo tiro fulminante".