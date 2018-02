Lega Nord dona crocefissi per uffici

LA SPEZIA, 26 FEB - "Nessuna strumentalizzazione elettorale", e una "coincidenza" l'aver annunciato la donazione di 30 crocefissi al Comune della Spezia il giorno in cui il leader del Carroccio Salvini ha giurato sul Vangelo e con il rosario in mano in piazza a Milano. Lo spiegano i cinque consiglieri comunali della Lega alla Spezia che, insieme ai tre assessori, hanno donato 30 crocifissi che potranno essere messi in negli uffici pubblici. A novembre era stata approvata una mozione, proposta dalla Lega, per l'affissione del simbolo cristiano. Consiglieri e assessori si sono poi autotassati, per un totale di 225 euro, per l'acquisto dei 30 crocifissi "per non pesare sulle casse comunali". E oggi la consegna al vice capo di gabinetto del Comune. "Non c'è alcuna imposizione. Vogliamo sottolineare la nostra religione e le nostre radici storiche e culturali.